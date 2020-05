Infuria la polemica tra Giorgioe Mario, e stavolta ad attaccare il bianconero arriva, il fratello dell'attaccante del. Non solo: anche Felipe Melo, uno dei bersagli del capitano della Juve, rincara la dose dopo la dura risposta di questo pomeriggio., dalle pagine del suo libro, ha rivolto un duro attacco ai due giocatori, rincarando la dose in un'intervista rilasciata oggi a La Repubblica: "Confermo quanto scritto in ‘Io, Giorgio’.. In Confederations Cup contro il Brasile, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Per qualcuno era tra i primi cinque al mondo, io non ho mai pensato neppure che potesse essere tra i primi dieci o venti.. Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche hai dirigenti: è una mela marcia. Non ho rancore né mi interessa averne, se mi toccherà condividere qualcosa con loro lo farò. Non sono il miglior amico di tutti, però loro sono gli unici due ad essere andati oltre un limite accettabile".Un attacco al quale aveva prontamente risposto, tramite Instagram: "Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo; ma non l’hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei tuoi compagni di oggi,… se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto". Anche Felipe Melo non si era risparmiato, definendo Chiellini "uno che rosica e se la fa sempre sotto".In serata è arrivata la frecciata anche da parte di, il fratello di Mario che, commentando la notizia su un post Instagram della pagina Chiamarsibomber, ha scritto: ". L'ennesima stilettata in una guerra verbale senza esclusione di colpi.. L'ex bianconero, ai microfoni di FcInter1908, ha detto: ". Mi ha avuto due anni a Torino, poteva parlare in faccia. Stessa cosa con Balotelli. Siamo in un momento in cui dobbiamo pensare ad aiutare il prossimo. Questo virus di m... sta ammazzando la gente, non è il momento di parlare degli altri".