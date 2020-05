Ancora polemiche per le frasi di Giorgio Chiellini contro Mario Balotelli (LEGGI QUI). Alberto Polverosi su Calciomercato.com analizza le parole del capitano bianconero, eccone un estratto: "Quello che ci ha colpito nell’attacco di Chiellini aMa Mangaratiba era sei anni fa, da allora Chiellini non ha mai smesso di vincere gli scudetti e Balotelli non ha mai smesso di rotolare sempre più giù. E’ una sfida impari che un ragazzo dotato di sensibilità come lo juventino dovrebbe capire. Che c’entra lui con Balotelli e, se vogliamo, anche con Felipe Melo? Il termine “negativo” è brutto, è eccessivo anche per chi, come noi, non lo ha mai considerato uno positivo, tanto meno sotto il profilo tecnico".