Tra le priorità della Juventus c'è quella di definire le situazioni di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il mercato bianconero passa da lì. Il futuro, passa da lì. Decisamente diversa è la questione legata al contratto di: il capitano è ufficialmente svincolato ma non dovrebbero esserci problemi per il rinnovo del contratto scaduto quasi un mese fa.- A 36 anni ha vissuto un Europeo da protagonista tra scivolate, anticipi, strattonate - sì, anche quelle: virale quella su Saka in finale - e addirittura qualche rito superstizioso come quel Kiricocho passato alla storia. Ora è arrivato il momento di voltare pagina e guardare al futuro.- stiamo aspettando la società per fare una chiacchierata. I contratti si firmano in due". Tradotto: che fine avete fatto?- Il primo contatto è previsto a breve, come conferma Calciomercato.com: potrebbe arrivare già nel week end e da entrambe le parti c'è comunque ottimismo che si risolverà tutto nel migliore dei modi.. Chiellini è considerato bandiera e simbolo della Juventus, insieme a Bonucci ha il compito di inculcare ai giovani e ai nuovi arrivati la mentalità vincente che l'ha portati a vincere - anche - un Europeo. Dall'azzurro al bianconero, Chiellini pronto a un'altra stagione da protagonista. Ma prima, serve la firma sul rinnovo.