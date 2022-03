Sapete quanti minuti ha giocato Chiellini in quest'edizione della Champions League? Appena 7. 7 minuti. 7 minuti giocati contro il Chelsea, da subentrato nel finale, al posto di Rodrigo Bentancur. Un'altra vita.



Nelle altre occasioni, il capitano bianconero è stato spesso in panchina: è capitato nello specifico per le gare con il Malmoe, lo Zenit e chiaramente nel match di ieri con il Villarreal. Contro Chelsea e all'andata con il Sottomarino Giallo, invece, è stato fermato prima da un problema agli adduttori, poi dal solito problema al polpaccio.



