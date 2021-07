ha annunciato il giorno del suo ritorno a Torino. Come vi abbiamo raccontato già nei giorni scorsi, il capitano della Juventus rientrerà alla Continassa lunedì 2 agosto, per fare i test medici al JMedical, iniziare gli allenamenti agli ordini di Massimiliano Allegri e firmare il nuovo contratto con i bianconeri. La nuova scadenza sarà fissata per giugno 2022, poi il giocatore valuterà il suo futuro e un possibile ruolo da dirigente.