Un annuncio in un certo senso atteso: Giorgiolascia ufficialmente il calcio giocato. Lo aveva già fatto intendere, dicendo che si sarebbe preso qualche giorno di riflessione ma è da poco arrivato l'annuncio ufficiale del giocatore. Giorgio, 561 partite con la maglia della Juventus è il capitano storico bianconero. I tifosi infatti si sono prontamente scatenati sui social con le reazioni, suddivisi tra chi ricorda momenti ed emozioni e chi invece aspetta solo il suo ritorno alla Juventus ma in vesti differenti. In gallery alcune delle migliori.