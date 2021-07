è il calciatore più anziano ancora presente a Euro 2020, ma questo non sembra intaccare minimamente le sue prestazioni. Sì, perché lui è Capitan Infinito. Ha annullato Lukaku nella sfida contro il Belgio, ricevendo complimenti da tutto il mondo calcistico, e non solo. Dopo il piccolo infortunio si è caricato la squadra sulle spalle e l'ha portata in semifinale. Ma proseguirà con la Juve?- Il suo contratto con la Juve, ve l'abbiamo raccontato tre giorni fa, è scaduto lo scorso mercoledì 30 giugno, ma il club ha pochi dubbi sui prossimi passi.Con un futuro dietro alla scrivania, ovviamente sempre a Torino. In testa un obiettivo e un'ultima missione prima di ritirarsi: guidare la squadra bianconera da capitano per scucire lo scudetto all'Inter, a quel Lukaku che ha annullato un'altra volta.