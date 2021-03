Riecco il capitano, riecco Giorgio. Il numero tre bianconero si è rivisto in allenamento e solo domani saprà se tornerà titolare già nella sfida con il Porto. Intanto, ha ben volentieri adottato il motto della squadra per il ritorno degli ottavi di Champions League: 'Go and get it', come da video motivazionale . E Chiello si è allineato: vuole andare e andare a prendersi questa qualificazione. In campo o solo di supporto.