Un altro infortunio muscolare, l'ennesimo, colpisce Giorgio Chiellini e lo costringe a stare almeno la partita di domani contro la Dinamo Kiev. Forse anche in virtù di una situazione non emergenziale (c'è da segnalare il rientro di Demiral), i tifosi della Juve apprendono la notizia senza disperarsi più di tanto, anzi ironizzando bonariamente sull'incredibile sfortuna di cui è vittima il difensore da un anno e mezzo a questa parte. E se prima erano Khedira e Douglas Costa ad essere presi di mira a suon di "meme" sui social network per la loro assidua frequentazione del J-Medical, stessa sorte tocca ora al centrale della Nazionale italiana.