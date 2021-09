Non è ancora al meglio, Giorgio. Il centrale, capitano della Juventus sarà probabilmente fuori anche per la sfida con la Sampdoria. Sta recuperando piano piano da un attacco influenzale evaluta il ritorno in campo soltanto per la sfida con il Chelsea, verosimilmente da titolare.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore è "ancora debole" e il piano per il suo rientro è fissato per i giorni caldi di questo mini ciclo, a partire dalla sfida di Champions League con il Chelsea e naturalmente il derby di Torino, prima dei giorni di pausa e di impegni delle nazionali. Due partite di fila, ma prima due riposi forzati: continua la gestione di Chiellini, con De Ligt titolare con la Samp insieme a Bonucci. Nelle retrovie, si scalda anche Daniele