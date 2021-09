Questa sera si sta disputando la finale dell'Europeo di pallavolo tra Serbia e Italia. Durante il match, la giocatrice azzurra Elena Pietrini si è resa protagonista di un salvataggio di piede: azione non molto frequente nel volley. Tanto da scatenare la battuta del commentatore Dazn Fabrizio Monari che in diretta ha detto: "In questa azione è sembrato più Chiellini che Pietrini, e visto che siamo all'Europeo ci sta".