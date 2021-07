Preparado para otra guerra este domingo. pic.twitter.com/0PD7gIICnk — Sphera Sports (@SpheraSports) July 9, 2021

I media e gli appassionati di calcio di tutta Europa scaldano i motori, in vista della finale di Euro 2020 che si giocherà domenica sera a Wembley tra Italia e Inghilterra. Tra i duelli che ci si prospetta alla vigilia, c'è attesa per vedere come e se Chiellini e Bonucci riusciranno a fermare Harry Kane. I due centrali hanno raccolto innumerevoli lodi durante la competizione e, questa sera, un media spagnolo, Sphera Sports, ha dedicato una grafica a Chiellini, accompagnata dal messaggio: "Pronto ad un'altra guerra, questa domenica"