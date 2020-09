Alt. Giallo, ancora, per Giorgio Chiellini e apparentemente c'entrano anche le condizioni fisiche. Subito dopo la partita, Mancini ha commentato così la defezione del capitano: 'Avevamo paura s'infortunasse di nuovo'. Poi la rettifica in conferenza: 'Problema di distinta, non avevo gli occhiali, è stata colpa mia'. Dov'è la verità? NUOVO ALLARME - In tanti si erano già schierati contro la convocazione di Chiellini, fermo praticamente da un anno salvo qualche spezzone. L'unica continuità che ha trovato è stato negli allenamenti alla Continassa, dove aveva iniziato a progettare il futuro. In campo. Anche per questo ha risposto positivamente alla chiamata di Mancini, convinto di poter dare un contributo importante alla causa nazionale. Sembrava tutto pronto per il ritorno in campo dal primo minuto, poi la scelta di Acerbi: l'avevano 'spacciata' per errore di distinta e quindi problema burocratico, in realtà Mancini avrebbe inizialmente confermato la paura di tanti. Chiellini non era pronto dal punto di vista fisico? Lo stabilirà la partita contro l'Olanda: se sarà titolare, allora...