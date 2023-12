Le parole di Giorgioa Sky Sport:– “Ho smesso, sono sicuro e non si torna indietro. Ci ho pensato un po’, ho aspettato fino all’ultimo, ho fatto un bel respiro, ho parlato con la mia famiglia e ho detto “ci siamo, è il momento giusto”.– “Poteva andare decisamente peggio, difficilmente poteva andare meglio. E’ stata un’esperienza per me e la mia famiglia. E’ stata una scelta azzardata all’inizio, ma sono contento di averla fatta”.– “C’era già stata una mini fuga qualche giornata fa. Questo campionato dipende dall’Inter. Se l’Inter ha continuità le altre faranno fatica a starle dietro. Le prossime giornate sono interessanti”.- "Dopo la finale di Champions hanno acquisito sicurezze. Ti lasciano anche giocare, soprattutto fuori casa, ma poi quando hanno delle occasioni...".- "Lui è uno di quei giocatori, capita a tanti non a tutti, nelle responsabilità si gasa. E’ trascinante, non solo con il gol ma con l’atteggiamento, è un giocatore diverso. Va bene l'errore di Marusic, ma lui lo legge prima, non è da tutti. Nella sua crescita c'è anche il Mondiale, quello aiuta, la finale di Champions... Sono partite che migliorano i giocatori".– “Nel calcio europeo e italiano è così. Il migliore italiano giovane è Bastoni ed è forte tecnicamente, sta crescendo sul resto. Conte l’ha migliorato tanto. Adesso sono tutti bravi con i piedi. Acerbi? Miglior marcatore italiano, è cresciuto tanto”.