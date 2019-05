Giorgio Chiellini, a margine della cena di Gala degli Insuperabili, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.



NUOVO ALLENATORE - Giorgio scherza: 'Può essere Marcello Lippi. Trattativa finita'.



INSUPERABILI - "I campioni sono loro, l'energia che mi danno è indescrivibile. Solo vivendoli si può capire la forza che hanno dentro e quanto ti riempie il cuore passare il tempo con loro. Quelo che diamo è niente rispetto a quanto riceviamo. Chi ha la fortuna di essere qui stasera può capire quanto sono grandi".



EMOZIONE - "Sempre diverso, questo il primo da capitano. Mi ha fatto piacere condividerlo con Andrea, persona silenziosa ma tanto importante nel gruppo. Ci ha dato tanto, da fuori non si apprezza quanto poi è importante nello spogliatoio. E' serio in campo, ma sa ridere e scherzare. Sono convinto che sarà importante per la Juve anche nel futuro".



ALLEGRI - "Dopo 15 anni di Juve dire che non me l'aspettavo sarebbe una bugia. Certi silenzi o atteggiamenti si possono interpretare, ho una certa esperienza. Allegri una persona speciale, è stata acclamata domenica, anche dal presidente in conferenza come merita. Ha fatto la storia della Juve, non mi sorprenderei di vederlo un futuro alla Juventus".



ALLENATORE - "L'ho già detto... Lippi. Chi mi piacerebbe? Barzagli sarà il prossimo allenatore della Juve. Ad agosto sarà pronto, affiancato da uno col patentino. Seriamente? Ci sono persone che sanno chi prendere. Dormo sonni molto tranquilli. I tifosi facciano come me. I nemici? In questi giorni non ho letto niente e non so niente. Mi sto allenando, perché così sarò in forma per la nazionale. Sapremo con calma, per continuare a vincere. Ce l'abbiamo nel dna. L'ha fatto con Del Piero, Buffon, Chiellini e continueremo a vincere".