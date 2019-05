Giorgio Chiellini, a margine della cena di Gala degli Insuperabili, ha parlato ai nostri microfoni.



FINE CICLO - "Siamo alla fine del ciclo del mister, lo ringraziamo per anni splendidi. Poi alla fine continueremo come sempre. Saluto? Tanto lo vedrò a Livorno, o lo sentirò. E' una persona che ti lascia qualcosa, è una persona positiva e che sa sdrammatizzare, mancherà a tutta la Juve. Sarà ricordata e magari in un futuro può tornare".



BARZAGLI - "All'interno dello staff? Me lo auguro. E' una persona speciale, oltre al giocatore eccezionale. Mi mancherà. Ho avuto l'onore di passare 8 anni insieme a lui fantastici. Posso imparare ancora tanto io, figuriamoci i giovani. Ora stacchi un attimo e riposi, sarà un valore aggiunto per la Juve".



SARRI - "Si parla di Sarri? O Sacchi...".



INSUPERABILI - "Celebriamo dei super campioni, ti riempiono il cuore. Facciamo poco o niente in confronto a tutto quello che ci danno loro. Li conosco da tanti anni, mi alleno una volta all'anno con loro e ne esco col cuore pieno, ti fanno capire i valori della vita, quanti sforzi fanno e con che gioia celebrano la vita. Posso solo ringraziarli".