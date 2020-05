Nuovo passaggio di "Io, Giorgio", l'autobiografia di Giorgio Chiellini, capitano della Juve. Dopo gli attacchi a Felipe Melo e Balotelli e il parere sull'addio di Bonucci (LEGGI QUI), stavolta sotto la lente d'ingrandimento finiscono Max Allegri e Antonio Conte: "Antonio Conte e Max Allegri sono due maestri pur nel modo diversissimo di vivere il calcio: per il primo è tutto, per il secondo no. Hanno creato continuità nella diversità. Il palazzo l'abbiamo tirato su con Antonio, ma con Max lo abbiamo arredato meglio, lo abbiamo ristrutturato e abbellito, insomma lo abbiamo migliorato".