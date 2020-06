Giorgio Chiellini sarà oggi, domenica 14 giugno, in diretta su Instagram con Martina Colombari. L'attrice, e moglie di Alessandro Costacurta, "intervisterà" quindi il capitano della Juventus, che in questi giorni sta ancora lavorando per trovare la forma migliore dopo il lungo infortunio per la rottura del legamento crociato. Inoltre, durante le settimane di quarantena, Chiellini ha fatto molto discutere, dopo la pubblicazione della sua autobiografia Io Giorgio: alcuni stralci, specialmente su Mario Balotelli e Felipe Melo, hanno infiammato critica e social.