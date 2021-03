Da un Chiellini all'altra, dalla Juventus al Crotone. Il capitano bianconero è cresciuto a pane e pallone, così come anche la sorella Silvia. Classe '97, anche lei difensore, è laureata in Fisioterapia e si è appena trasferita al Crotone Femminile in prestito secco dal Livorno col quale ha giocato la prima parte di stagione. Silvia è tornata in Italia dopo quattro anni in Spagna. “Un colpo importante: a dimostrazione del fatto che vogliamo investire in questa realtà – ha detto il presidente del Crotone Gianni Vrenna – abbiamo allestito una squadra che possa salvarsi nell’attuale campionato di serie C e fornirci sempre maggiori soddisfazioni”.



Queste invece le prime parole di Silvia Chiellini da giocatrice del Crotone: “Questa è una maglia storica e abbiamo dietro una società maschile molto importante, è una grande emozione. Sono molto contenta e speriamo di poter raggiungere la salvezza con il Crotone”.