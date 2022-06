Un benvenuto leggendario



Tune in to @chiellini's introductory press conference today at 3 PM live on YouTube and https://t.co/YpxvW8iT4d. — LAFC (@LAFC) June 29, 2022

A mezzanotte Giorgio Chiellini terrà la conferenza stampa di presentazione al Los Angeles dove è atterrato in mattinata. I suoi ex compagni Leonardo Bonucci, Andrea Pirlo e Gianluigi Buffon però hanno riservato ai canali ufficiali del club dei video per augurargli un nuovo inizio. DI seguito le parole dei tre giocatori che hanno condiviso un pezzo di carriera con Chiellini.