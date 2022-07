Ad AS, Giorgioparla così della sua nuova avventura."Puoi dire che sono molto felice, vero? Sono in un ambiente molto familiare e mi piace. Ci divertiamo, è diverso da quello che ho vissuto in Italia e sicuramente anche da quello che si vive in Spagna, ma è molto divertente. Un ambiente come questo ti aiuta molto mentalmente"."Il migliore di sempre nella Lega? Lo spero! È un giocatore formidabile ma questa squadra stava già vincendo senza di noi, la forza è nel gruppo. Non importa se Gareth sia il migliore o meno, basta vincere e siamo sulla strada giusta"."Ho preso la decisione migliore, ho scelto bene perché era ora di lasciare la Juventus, anche se il livello era ancora alto. Alla sfida tra Juve e Real non mancherò e rivedrò i miei ex compagni di squadra; sarà una grande partita, è sempre un grande spettacolo"."Non entro in questo argomento. Ho dei bei ricordi della nostra esperienza alla Juventus. Qualunque cosa lui scelga, spero che sia felice perché se lo merita".