Negli ultimi giorni, l'entourage di Giorgio Chiellini ha lavorato insieme ai rappresentanti dei Los Angeles FC a Londra - era presente anche Will Kuntz, general manager del club di MLS -, per trovare un accordo per il trasferimento del difensore centrale negli Stati Uniti.



Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle ultime ore l'accordo sarebbe stato raggiunto e, a questo punto, mancherebbe solo la risoluzione del contratto che ancora lo lega alla Juventus, prima della firma con il club a stelle e strisce. Un'esperienza all'estero che farà da parentesi, prima del probabile ritorno di Chiellini alla Vecchia SIgnora, nelle vesti di dirigente.