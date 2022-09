Giorgio, a distanza, "abbraccia" Gigi. Un affettuoso scambio di battute, quello con il portiere, che a sua volta gli aveva dedicato parole al miele al Festival dello Sport in corso a Trento. L'ex difensore e capitano dellaè intervenuto alla kermesse in video-chiamata, aprendosi così sull'ex numero 1 bianconero e azzurro: "Per me Buffon è stato come un fratello. Nei momenti difficili ha sempre trovato le parole giuste per spingerci a combattere insieme. È stato sempre speciale con me, gli voglio davvero un gran bene".