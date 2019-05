Capitano della Juventus, ha parlato in occasione della consegna della Coppa Scudetto al J-Museum, in compagnia di Barzagli (leggi qui). Ecco le sue dichiarazioni a JTv: "Più passano gli anni, più ci si accorge della difficoltà di arrivare a un successo del genere e quindi si assapora sempre più il gusto della vittoria. Speriamo di poter alzare altre coppe e portarle qui in questa sala, abbiamo ancora tanto da dare a noi stessi e alla Juve.Un rendimento penso irripetibile, vincendo con due mesi d'anticipo lo scudetto. Abbiamo avuto una costanza mentale di un altro livello".