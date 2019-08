Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha parlato a margine dell'amichevole di Villar Perosa contro la Primavera anche del mercato in attacco dei bianconeri da qui al prossimo 2 settembre. Queste le sue dichiarazioni: "Icardi? Con tutto il rispetto, è fantacalcio. Abbiamo grandi attaccanti, pensiamo al nostro gruppo per restare compatto e aiutarci a vicenda in una stagione lunga. Però meno male che tra poco si inizia. Dybala sta facendo bene, in allenamento è sereno e non c’è bisogno di miei consigli. E’ grande e vaccinato: fa parte del gioco, siamo consapevoli della situazione e siamo professionisti".