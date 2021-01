4









Giorgio Chiellini, a Sky Sport, ha commentato Sampdoria-Juve.



IMPORTANZA - "L'avevo detto io all'inizio, nelle difficoltà e nel mostrare continuità. Nei miglioramenti per lavorare per lo scudetto. Una partita tosta, da Juve, da chiudere prima. Ce la siamo portata fino alla fine. Ma l'atteggiamento è giusto. Gennaio molto positivo, siamo cresciuti tanto. Abbiamo un venti giorni di fuoco, la squadra c'è, ci siamo quasi tutti, manca solo Paulo. E ora vediamo in queste tre settimane".



LEGGERI E DURI - "Leggeri in attacco ma pensare a come riaggredire alti. C'è grande disponibilità da parte di tutti, siamo sulla stessa lunghezza d'onda e ci possiamo togliere soddisfazioni".



INTER - "E' un percorso su noi stessi, io la vivo così. Stiamo crescendo, passi importanti e dobbiamo continuare così. La Coppa è storia a sé, il campionato è una cronometro".