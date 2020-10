Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha parlato a Sky Sport da Kiev, alla vigilia della prima gara della Champions League 2020/21. Il centrale ha dichiarato: "Sicuramente dopo la Nazionale non era facile, abbiamo avuto poco tempo per smaltire le fatiche, ma soprattutto per resettarci dal punto di vista mentale per il campionato. E i risultati strani in Italia e in Europa dipendono da questo. E' importante riuscire a lavorare insieme e dare continuità e avere a disposizione tutta la squadra. Per alternarci e trovare alchimia nel nuovo modo di giocare, ma soprattutto con tanti nuovi ragazzi arrivati. Però in queste difficoltà, tra virgolette, di adattamento dobbiamo essere bravi a fare punti, perché poi è la cosa più importante. E' quello che siamo detti sabato prima della partita. Le difficoltà le conoscevamo, purtroppo non siamo riusciti a raggiungere il risultato pieno, ma in queste prime settimane inevitabilmente sarà così, per mancanza di preparazione, tempo di lavorare e anche per infortuni e problemi che non ci hanno ancora permesso di avere tutti gli uomini a disposizione, per più partite. Con 5 cambi ancora di più avere tutta la rosa permette di partire e cambiare le partite, chi ha i campioni in panchina come noi anche risolverle negli ultimi 20', come poteva essere sabato".