Giorgio, capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTV dopo Napoli-Juve: "Credo che la prestazione ci sia stata per tutti i 90', poi nel secondo tempo ci è mancata gamba per ripartire. Non era facile visti tutti gli impegni che abbiamo avuto. C’è da essere orgogliosi e lucidi, avendo grande equilibrio nell'analisi. L’unica soluzione per venire fuori da questo periodo difficile è il lavoro. Bisogna analizzare nel complesso la partita e dobbiamo essere soddisfatti della prestazione. Per il resto è un momento difficile, ne abbiamo vissuti tanti ma ne verremo fuori come abbiamo sempre fatto"."Restano la prestazione e la compattezza di squadra, è una buona base. Ci lavoreremo ma è importante ritrovare questo spirito per noi".– "Abbiamo impostato la partita di oggi per non concedere tanto spazio agli avversari, potevamo essere più precisi in alcune occasioni potevamo trovare il raddoppio ma non l'abbiamo fatto. Siamo abituati a giocare ogni tre giorni, recuperiamo le energie perché veniamo da viaggi e partite impegnative. Poi andremo in campo e faremo una gran partita".