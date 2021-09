Le parole di Giorgioa Juventus Tv: "Sarà una bella partita, facile da preparare, le motivazioni non mancheranno, ci sarà voglia di far bene. Poi ci saranno le difficoltà del campo, non hanno vinto la Champions per caso. Una squadra fisica, che negli spazi può farti male. Una squadra che è una squadra. Noi faremo bene, poi vedremo chi ha fatto meglio"MENTALMENTE - "Arriviamo sicuramente meglio, rispetto ad una settimana fa. Stiamo crescendo, l'importante era vincere, questa partita va al di là del campionato e delle problematiche di inizio stagione. Questo è il bello della Champions"ATTENZIONE - "Tenere palla, non forzare le giocate, avere pazienza e velocità di gioco. Non addormentarsi"