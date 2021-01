Giorgio Chiellini ha parlato anche a JTV nel prepartita di Samp-Juve: "Mi aspetto una partita difficile, la Samp ha dimostrato di sapersi esaltare in sfide come questa: ha battuto l'Inter che quest'anno non è una delle cose più semplici. Riparte bene, è allenata da un grande tecnico, che conosciamo tutti molto bene. Dobbiamo stare attentissimi e sarà un test per la continuità e la maturità che dobbiamo mostrare se vogliamo raggiungere certi risultati. Non era affatto facile questo mese di gennaio, abbiamo avuto un solo passo falso contro l'Inter ma poi la vittoria della Supercoppa ci ha dato nuovo slancio e stasera dobbiamo continuare..."