Giorgio Chiellini ha parlato anche a JTV nel prepartita di Juventus-Napoli: "Siamo due squadre a cui piace tenere il pallone, loro sono molto tecnici e con tutti i piccoletti là davanti cercheranno di fare possesso palla, così come proveremo a farlo noi. Sarà importante per entrambe non concedere spazio tra le linee ai giocatori avversari di maggior qualità. Poi è chiaro, si deciderà sugli episodi come successo nelle recenti sfide in cui ci siamo affrontati. Noi dobbiamo avere pazienza, fare meno errori possibile e sfruttare al meglio i loro. Soprattutto non dobbiamo dare spazio a giocatori di qualità come Mertens, Insigne, Zielinski, Lozano che è bravissimo a chiudere le azioni. Dovremo fare una partita di alto livello, ma abbiamo staccato nel modo giusto in questi giorni e ci siamo preparati bene. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma l'obiettivo è quello di vincere!"