Giorgio Chiellini, a JTV, ha analizzato la vittoria con l'Inter.



PARTITA TOSTA - "Vittoria importante, meritata, ci abbiamo creduto, squadra fino alla fine. Mezz'ora in 10 contro l'Inter è stata tosta. Sono felice, ce la giochiamo fino all'ultimo. Poi vedremo. Mercoledì c'è una finale, ci teniamo tanto, daremo tutto noi stessi per vincere".



FISICAMENTE - "Stavo bene, queste sfide mi piacciono, da sempre mi sono piaciute. L'unica cosa che conta è il risultato finale. E' stata una partita thrilling, episodi a destra e a sinistra. Tre o quattro partite in una partita, ma è una vittoria importante. Pensiamo a mercoledì e speriamo in risultati positivi dagli altri campi".



ORGOGLIO - "L'orgoglio dei nove volte campioni d'Italia credo sia venuto fuori. Noi siamo dove meritiamo di essere in classifica, ma è normale rosicare, è normale non accettare di perdere e di non perdere contro i campioni d'Italia. Credo siano venuti fuori questi sentimenti e abbiamo fatto una partita di certo livello".



EPISODI - "No, non commento gli episodi arbitrali. E' anche sbagliato per noi giocatori. In campo si fa e si dicono certe cose, a freddo poi è un'altra cosa".



FINALE COPPA - "A Bergamo non meritavamo di perdere, ma sono forti, giocatori fisici e tecnici. Sarà una partita tostissima, ora 48 ore per recuperare e prepararsi mentalmente. Tatticamente la partita la conosciamo, abbiamo giocato un mese fa, non tanto di più. Sappiamo che partita andremo ad affrontare e che abbiamo le carte in regola per affrontarla".