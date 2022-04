8









Le parole di Giorgio Chiellini a Juventus Tv: "Contro il Sassuolo una vittoria pesante, era difficile e lo sapevamo. Però abbiamo fatto una gara seria e da squadra matura e alla fine siamo stato premiati. Ora abbiamo la speranza di guadagnare anche un posto sul Napoli che ha fatto un passo falso e finire bene la stagione: può essere un buon modo per iniziare la prossima. Kean? Il gol serviva a lui e serviva a noi. Moise viene da un mese in cui sta andando bene. Sta maturando nella consapevolezza nel quotidiano ed è stato premiato nel lavoro e nella costanza delle ultime settimane. Voi lo vedete solo nelle partite ma è così anche in allenamento. Questa squadra ha orgoglio: quando passa in svantaggio reagisce bene. Bisogna riuscire a trovare l’energia senza prendere lo schiaffo. Dobbiamo attaccare le partite senza prima subire un episodio. Purtroppo partire come abbiamo fatto quest’anno non aiuta, ma finire bene è importante anche per la prossima stagione perchè l’abbiamo visto quest’anno quanto la prima parte di stagione possa influire. La finale di Coppa Italia? Vincere aiuta a vincere: le prossime partite ci permettono di affrontare la Coppa Italia in maniera migliore. Era una partita difficile e sono orgoglioso dei miei compagni per la vittoria che abbiamo ottenuto".