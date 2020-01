La Juve sorride: il 2020 porta con se buone notizie dall’infermeria su capitan Chiellini. Il recupero del difensore bianconero procede a ritmi spediti secondo la tabella di marcia. Il rientro a febbraio è possibile, con conseguenze che andrebbero a incidere anche sul prossimo futuro di Rugani.



QUASI PRONTO - Chiellini un mese e mezzo fa aveva annunciato il suo obiettivo: tornare a disposizione a febbraio. Una missione non ancora compiuta, ma i segnali sono tutti positivi e incoraggianti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera non ci sono dubbi, Chiellini sarà disponibile da febbraio, l’infortunio di inizio stagione sembra smaltito.



ESCLUSO - Così può cambiare tutto per Rugani. Secondo quanto riferito da Tuttosport Sarri dovrebbe escluderlo dalla lista Champions per inserire Chiellini, lasciato fuori a settembre per l’infortunio. Una mossa che allontanerebbe ancora di più l’ex Empoli dalla Juve. Il centrale, ritenuto l’unico sacrificabile dietro (escluso dalla lista dei partenti Demiral), piace al Leicester, che tra sondaggi e contatti è pronto ad andare all’assalto già a gennaio.