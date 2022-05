Le parole di Chiellini a Dazn:



SERATA - "Una serata emozionante, sono arrivato a questo giorno con gioia e serenità, credo si sia visto. Ho maturato la decisione non negli ultimi giorni, me la porti dietro da mesi, è nel momento giusto, in una stagione dove ho giocato ancora a livelli alti. Tutto lo stadium mi ha fatto emozionare. Solo i miei genitori, mia moglie, i miei fratelli stavano per togliermi il sorriso, dal pomeriggio hanno cominciato con i messaggi strappalacrime, poi qui allo Stadium me la sono goduta"



COME WEMBLEY - "Lo stesso sorriso? Vero. Alla fine di un ciclo di gioia. Locatelli piange da ieri, gli ho detto basta. Bello il saluto, tutto bello, mi è dispiaciuto non vincere ma deve darci la spinta. Sarò sempre con loro, questa maglia mi rimane addosso, in futuro ne farò ancora parte, non so a che livello ma ci metterò tutta la passione e l'impegno nella mia nuova vita".



FUTURO - "Non lo so nemmeno io, sono scelte importanti, devo far quadrare tutto nella mia testa e con la mia famiglia".



JULIO CESAR - "Mi ha fatto soffrire, in quegli anni erano imbattibili. Ho avuto tanti rivali, l'Inter la mia più acerrima ma dopo i 90 minuti sempre grande rispetto, in quei 90 non ce la facevo, ho dato tutto per batterla".



CAMPIONI - "I grandi campioni sono quelli che possono giocare in ogni epoca. Io ho iniziato in un calcio a uomo e il difensore giocava a chi è più vicino, poi il difensore ha cominciato a imbucare e giocare".



BBC - "Adesso tocca a Leo portare avanti, abbiamo scritto la storia, fatto tutto quello che si poteva, tanti momenti belli dentro e fuori, abbiamo amato i nostri difetti, un legame indissolubile che ci porteremo per tutta la vita. Ora tocca a lui e sono cavoli suoi".



DYBALA - "Deve vivere con il cuore e fare una scelta con il cuore, fare un percorso che lo renda sereno. Se è sereno tante problematiche sarebbero evaporate e avrebbe avuto meno problemi. Io ho vissuto le stesse cose e sono cambiato negli ultimi anni. Un ragazzo d'oro, la prima volta che è venuto con noi a Berlino, poi è cominciata la sua grande avventura. Mi sarebbe piaciuto vederlo tanti anni ancora con la maglia della Juve. Andata così, gli auguro il meglio, è bravo e semplice e deve riuscire a rimanere il Dybala bambino".