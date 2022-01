9









Giorgio Chiellini, a DAZN, commenta a caldo Milan-Juve.



IL PUNTO - "Sono sempre uno che pensa positivo, il bicchiere è sempre mezzo pieno. Avrei preferito vincere, la partita è stata equilibrata. Ci abbiamo provato, siamo due buone squadre in un buon momento. Siamo cresciuti, abbiamo mantenuto una buona identità. Loro stanno facendo bene, in casa poi. Una vittoria ci avrebbe dato slancio. Peccato. Ma il percorso è questo, l'obiettivo è quello di inizio anno. Continuiamo così".



COMPLICATO IL CAMPO - "Il campo è questo per entrambe. Ha parlato ieri Inzaghi, speriamo trovino una soluzione. Giocare così tanto in inverno è tosta. Il calendario? Qualche dubbio c'è, ma è stato così per entrambe le squadre. Buone giocate, ma rallentate. Speriamo migliori, credo che sia lo stadio più bello d'Italia. Giusto che abbia un campo adeguato".



CONTRO LE PRIME 4 - "Cosa manca? Bisogna sfruttare l'episodio. Siamo cresciuti nella lettura delle partite, se penso all'andata, il Napoli, l'Atalanta. Siamo squadra per 95', ci è mancato il guizzo. E' stata una Juve buona, in crescita, sta dando continuità e identità precisa. Con pregi e difetti, ma è un percorso che negli ultimi 2 mesi stiamo facendo bene".



CARICA - "Non ci siamo detti niente, non so cosa abbia fatto Ibra. Lo capisco. L'entusiasmo del ragazzino ce l'ho, me la devo godere. Può essere sempre l'ultima partita, c'è da vivere alla giornata. Pensare di poter aiutare i ragazzi in piccole sfumature, che è approcciare allenamento e vita nella nostra, è importante e ci metto impegno. Mi danno energia e mi diverto. Spero di farlo ancora per un po'".