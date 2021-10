Il capitano dellaGiorgioè intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita contro l'Hellasallo stadio "Bentegodi"."In questi giorni abbiamo parlato come sempre dopo le partite", le sue dichiarazioni. "Dobbiamo subito cancellare quello che è stato, le cose positive e quelle negative, pensare alla partita successiva. Dobbiamo ritrovare lucidità, riprendere il filo dell'ultimo mese. Siamo dispiaciuti per la sconfitta di mercoledì ma abbiamo avuto pochissimo tempo per pensarci e ora torniamo subito in campo"."Le partite sono sempre lunghe, bisogna capire i momenti, saper soffrire e capire quando far male" ha concluso. "Oggi ci aspetta una partita difficile, conosciamo gli avversari e l'allenatore, a cui personalmente voglio un gran bene, ma spero vinca dalla prossima sfida. Sarà una gara fisica e tosta".