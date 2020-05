Nuovo estratto dell'autobiografia di, che ha dedicato spazio anche alla fine Champions persa a Cardiff: "Nel 2017, contro il Real Madrid, ero proprio convinto che avremmo vinto la Champions: un mese prima eravamo nettamente i più forti d’Europa - ha scritto il capitano della Juventus - Purtroppo le finali arrivano sempre troppo tardi per noi". Poi sui presunti litigi nello spogliatoio precisa: "Non è successo nulla di strano, eravamo solo stanchi. Nessuno ha litigato. Abbiamo perso perché eravamo esausti. Mandzukic e Pjanic non riuscivano a camminare. Si stavano facendo curare il ginocchio mentre parlava l'allenatore. Eravamo sull'1-1, ci siamo incoraggiati. Poi però è finita drammaticamente".