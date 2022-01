Così Giorgio Chiellini in conferenza stampa sulla corsa scudetto e i meriti dell'Inter: "Chiedete a Bastoni cosa gli ho detto a ottobre, erano a 7 punti o 10 dalla prima. 'Il campionato potevate perderlo solo voi', ma di gran lunga, e sono stato buon profeta. Magari sbaglierò. Il Milan sta tenendo botta, ma come rosa e situazioni mi sembrano i più completi. Sono giocatori che giocano 38 partite su 38. Sono in una maturità che la vedevo la squadra più completa. Nella vita ci si sbaglia tutti, posso sbagliare anch'io, ma mi sembrava la favorita già a settembre".