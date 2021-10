Dopo la prima parte ( QUI ), ecco un altro estratto dell'intervista di Giorgioa Dazn: "In carriera ho collezionato almeno 100 punti di sutura, considerando anche la colla e le cose meno invasive.me ne ha fatti almeno 15 dietro la testa. Ho sempre avuto il difetto di mettere la testa ovunque. Mi sono rotto il naso 4 volte. In certi casi devi proteggerti per non prendere la botta... ma non ce la faccio.- L'ho urlato a Saka perchésulle punizioni lo dice sempre agli avversari. A forza di stare con i sudamericani mi capita di dirlo. Già contro la Spagna lo avevo detto: ha funzionato, ma non era venuto fuori. Saka l'ho massacrato, poverino... da un errore l'ho preso per la maglia e sono diventato il meme dell'estate.- A Jordi Alba? E' stato naturale, secondo me, neanche lui aveva capito cosa aveva detto l'arbitro. C'era tanta tensione e si è messo a ridere perché non avevo rubato niente.- Mi hanno inserito nel vocabolario tedesco. Vuol dire 'guardare alle cose in modo più leggero, un po' seri, svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi e divertirsi mentre lo si fa'. Credo sia un segreto degli ultimi anni della mia carriera, sono arrivato al top dopo i 33 anni.- In spagnolo potrebbero fare Dybalar, ovvero l'essenza della tecnica e dello stile. Ha tutte le carte in mano, è un ragazzo che ce la mette tutta. L'addio di Ronaldo può liberare spazio per lui.In olandese, invece, sarebbe 'virgulto, forte, valoroso'. A me sembra Thor, per scherzo lo chiamo così. Oppure 'The wall'. Spero sia il successore della BBC. Lo adoro.- Allegria, saper alzare e abbassare i toni di una squadra e dei giocatori. Una filosofia di vita, prenderla alla leggera. Mi ha insegnato tanto".