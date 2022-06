Ange Josue Chibozo lascia la Juventus: firmerà per l'Amiens, per una cifra vicina a un milione di euro. Il talentuoso esterno della Primavera, cresciuto proprio in bianconero, ha deciso di non proseguire a Torino, dove avrebbe giocato in Under 23. Ecco le sue parole, con le quali di fatto ufficializza la partenza.



IL MESSAGGIO - "Per tutto ciò che è stato dal primo giorno fino all ultimo, ringrazio le persone che nel bene e nel male mi hanno aiutato a crescere. Nonostante io non sia stato sempre una persona facile da gestire, ho sempre ricevuto tanto affetto e supporto da tutte le persone che lavorano in Juve. Ho costruito grandi amicizie che rimarranno nel tempo, anche se le nostre strade si divideranno. Ho visto molti DM provenienti da voi con la voglia di vedermi ancora con la maglia bianconera, vi ringrazio per la fiducia e la stima che avete in me, siete sempre stati gentili nei miei confronti.



Ho preferito scegliere un posto in cui la società crede in me ed è pronta a scommettere su di me. Il viaggio è appena cominciato e spero che in futuro le nostre strade possano nuovamente incontrarsi. Che dio mi assista e mi aiuti sempre a fare le scelte migliori per me. Grazie di tutto. Ange Josue Chibozo".