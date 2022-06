Futuro a Dubai per Chibozo? La stellina della Juventus, che in questa stagione ha fatto da spola tra Under 23 e formazione Primavera, si ritrova con una decisione importante per il suo futuro. A richiedere informazioni sul talento bianconero è stato infatti l'Al-Ain, che sta provando a insistere per avere subito il talento juventino in squadra.



Chibozo è uno dei più promettenti prospetti della Juventus. Acquistato dalla Giana nel 2017 dopo un periodo anche all'Inter, in questa stagione è letteralmente esploso. 43 presenze e 20 gol (più 9 assist) tra Primavera e Youth League.