Una stagione e un double con la Juventus per Simone Zaza, che nella stagione 2015-16 ha vinto scudetto e Coppa Italia dopo aver conquistato la Supercoppa italiana a inizio stagione. L'attaccante era arrivato dopo due buone stagioni al Sassuolo totallizando 19 presenze e 4 gol in bianconero, prima di andare in Premier League al West Ham nel 2016. Oggi Zaza è tornato a Torino ma sula sponda granata, e intanto l'ex compagna dell'attaccante, Chiara Biasi, continua a far parlare di sé con un profilo seguitissimo su Instagram: più di due milioni e mezzo di follower per una blogger e influencer più famose d'Italia.



