L'attaccante dellaWomen ma in prestito al Sassuolo Chiaraha rilasciato un'intervista a SassuoloNews. Queste le sue parole sul ritorno a Torino e su Cristiana Girelli:"Adesso ci concentriamo sul finale di stagione, continuiamo sui nostri obiettivi stagionali, poi a giugno si vedrà, quel che sarà sarà"."A lei si possono rubare tante cose ma ad esempio il colpo di testa penso sia un mio punto debole e un suo punto di forza, rubarglielo non sarebbe niente male, poi la sua voglia di allenare, l'ho potuta allenare in allenamento anche due anni fa, quello mi è rimasto dentro e mi ha impressionato, le ruberei quello".