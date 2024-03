JUVENTUS WOMEN, CHIARA BECCARI VERSO IL RIENTRO A TORINO



JUVENTUS WOMEN, PAULINA NYSTROM, COME CAMBIA IL SUO FUTURO

LaWomen inizia già a sondare il terreno per la prossima stagione. Chi continua la sua crescita nel suo "Erasmus" a Sassuolo è senza dubbio Chiara. La giocatrice classe 2004 (sì, avete letto bene 2004), è stata protagonista oggi nella gara tra le neroverdi di mister Piovani e la Fiorentina, mettendo a segno la rete decisiva e regalando i tre punti alla sua squadra. Tre punti che potrebbero essere un assist allaWomen impegnata domani contro l'Inter che ha cosi l'opportunità di consolidare il secondo posto portandosi a +7 sulla Fiorentina. Beccari che già nella scorsa stagione al Como Women si era messa in mostra in estate è stata una delle protagoniste della spedizione Mondiale.giocatrice, per capire quali fossero le sue idee per il futuro.Per chi va verso il ritorno (BeccarI), c'è chi in estate potrebbe lasciare Torino. È il caso di Paulina, l'attaccante complice anche l'infortunio rimediato a dicembre con la Svezia U23,ancora da definire. L'ipotetico ritorno di Chiara Beccari però sarà indipendente dalla partenza di Paulina Nystrom.