Chiara Beccari e il ko 'a un passo dal sogno': 'Un grande vuoto dentro' FOTO

Beccari, niente Europeo: il messaggio social

Una beffa incredibile per. L'attaccante della come vi abbiamo già raccontato , ha dovuto rinunciare a partecipare all'Europeo femminile con la Nazionale azzurra a causa di un infortunio muscolare rimediato proprio il giorno precedente la partita d'esordio, poi vinta dalle sue compagne di squadra per 1 a 0.La giovane bianconera ha affidato tutte le emozioni di questo momento al suo profilo Instagram: "È difficile trovare le parole in questi casi. Vedere tutto ciò per cui hai lavorato per mesi sgretolarsi in così poco tempo e così inaspettatamente ti lascia senza forze e con un grande vuoto dentro. A un passo da un grande palcoscenico, a un passo da una grande esperienza, a un passo da quello che ho sempre sognato. Ma voglio vedere il lato positivo di tutto questo, quindi il mio pensiero ora va a voi. Le vostre parole e i vostri occhi in questi giorni mi hanno fatto capire cosa significa avere al proprio fianco amiche e sorelle ancor prima che compagne di squadra… ed è per questo che resta la gratitudine e la consapevolezza di far parte di un qualcosa di grande, più grande di tutta l’amarezza che è dentro me in questo momento. Me lo ero immaginato diversamente, ma anche se non fisicamente, sarò sempre lì con voi con la mente e con il cuore. Vi voglio bene".