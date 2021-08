Squadra che vince non si cambia. E così, dopo il successo della scorsa stagione,ha deciso di confermare tutta la squadra di Tiki Taka anche per la nuova stagione: "Partiamo il 13 settembre su Italia1 alle 23.50 - ha detto a La Nuova Sardegna - Riconfermo tutti, da Zazzaroni a Graziani, Bruno, Cruciani e Mauro. Coinvolgeremo gli inviati, Micci e Auriemma. Ci saranno idee legate all'attualità. Gag, grafiche e musiche saranno fresche e non preventivate. Sarà un programma per grandi eletti, prima di cominciare già dormono in tanti! Ma ci sognano. Le novità? Diverse, fin dal pubblico interattivo, ma ancora al vaglio. Da come gira con la pandemia, mi sa che non ci sarà".