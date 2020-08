Il noto personaggio televisivo (e tifoso del Torino) Piero Chiambretti ha parlato oggi a Radio Sportiva: "Pirlo? Ci sono quelli che parlano poco ma fanno tanto. Lui ha la stima dell'ambiente per i risultati che ha conseguito da calciatore. Georgina Rodriguez come opinionista? I nomi che si fanno sono sempre i più pregiati, lei è un'idea uscita sui giornali prima ancora che noi ne prendessimo coscienza. Sarebbe una buona partenza, ma un solo nome non fa primavera, come Ronaldo da solo non è riuscito a vincere la Champions con la Juventus, serve una squadra compatta e magari con una panchina lunga. Se viene Georgina è un gran piacere, ma da sola non fa la differenza".