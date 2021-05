1









Piero Chiambretti, a Gazzetta, ha parlato della stagione calcistica: "C’è da ringraziare Calvarese perché con quell’errore all’ultimo minuto di Juve-Inter ha fatto sì che le potenziali squadre da Champions se la debbano giocare nell’ultima giornata. C’è la Juve che è sempre la Juve. Quindi, Milan, attenzione. Certo, per i risultati del girone d’andata e parte di quello di ritorno, sarebbero i rossoneri a meritare. Gli Oscar? A Pirlo do la migliore interpretazione comica. Forse, per paradosso, lo darei a Pirlo e alla sua faccia. A parte due volte in cui ha esultato correndo dai giocatori, come l’altra sera in Coppa Italia, ha mantenuto per 37 giornate quell’espressione alla Buster Keaton, immutabile e involontariamente comica".