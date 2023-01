Le parole dell'avvocatoa Radio Kiss Kiss:"Il Napoli è stato prosciolto in due gradi di giudizio per il caso plusvalenze, io ero con la società all'epoca e quindi so bene di cosa parlo. Per poter rimettere in gioco il Napoli su questo tema dovrebbero uscire solo fatti nuovi e fatti nuovi non ci sono. Per fatti nuovi intendo intercettazioni, che però non ci sono. Al momento questo rischio non esiste. Per poter agire con ricorso per revocazione, com'è stato avviato nei confronti della Juventus e che poi ha portato alla condanna dell'altro, sono necessari elementi nuovi: intercettazioni telefoniche o ambientali, confessioni, di cui al momento non abbiamo notizia. Sotto un profilo procedurale dunque non ci sono problemi. Io ho trattato questo procedimento e non c'è nulla, quindi il rischio non c'è".